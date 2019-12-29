В Новороссийске прошел традиционный новогодний кадетский бал

В зале собралось больше 500 зрителей, это гости и кадеты Новороссийского казачьего корпуса.

К новогоднему балу готовились несколько месяцев. В день праздника исполнили 23 вида разных танцев: вальс, русский народный, полонез, мазурку.

«Мы тренировались. Для Новороссийска и для всего Краснодарского края это одно из лучших мероприятий. Поздравляю всех с Новым годом!» — говорит атаман Черноморского казачьего округа Кубанского казачьего войска Сергей Савотин.

«Считаю, что вальс — это танец, в котором излагаются все чувства человека, это язык тела», — делится кадет Новороссийского казачьего кадетского корпуса Андрей Водопьянов.

В этом году Новороссийский казачий кадетский корпус признан лучшим в стране. Это звание учреждение завоевывает уже в третий раз.

Бал стартовал с выноса знамени президента Российской Федерации. После этого наградили учеников и преподавателей, которые участвовали в конкурсе. Это шесть кадетов и столько же учителей. Ордена «За веру, Кубань и Отечество» второй степени получили директор Новороссийского казачьего кадетского корпуса Юрий Постников и его заместитель по воспитательной работе.

«Мы гордимся этими людьми, это будущее Кубани. Созданный 11 лет назад по инициативе Владимира Синяговского, бывшего тогда главой города Новороссийск, при поддержки атамана Кубанского казачьего войска, казачьего генерала Николая Долуды, наш корпус по праву считается лучшим в государстве. Мы — инновационная площадка министерства образования», — отмечает Юрий Постников.

Со словами приветствия к собравшимся обратились депутат Госдумы Владимир Синяговский, председатель городской думы Александр Шаталов.

Для зрителей кадеты и преподаватели подготовили зрелищное представление. На сцене развернулась театральная постановка, в танце кружились пары учителей и воспитанников.

«Девочки в платьях, трогательная обстановка. Что-то особенное есть в этом, нечто большее, чем красивое шоу», — рассказывает кадет Новороссийского казачьего кадетского корпуса Евгений Горинов.

Воспитанников кадетского корпуса, их родителей и учителей поздравил Дед Мороз. Волшебник пожелал юным казакам успехов в наступающем году.