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В Армении дети российских школ в новогодние каникулы посетили российскую военную базу

Ученики российских школ из Ширакской и Лорийской областей в период новогодних каникул посетили российскую военную базу Южного военного округа, дислоцированную в Армении, в рамках дня открытых дверей.

Более 500 детей посетили с обзорными экскурсиями мемориальный комплекс «Холм Чести», военно-патриотический парк на мемориальном комплексе «Воинской славы» в военном городке «Большая крепость», музей истории воинской части и храм святой мученицы царицы Александры.

Гости познакомились с историей образования российского соединения, узнали о подвигах первого коменданта крепости генерал-майора Федора Губского, командовавшего артиллерией во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг., и легендарного оружейного конструктора Героя России генерал-лейтенанта Михаила Калашникова.

После дети познакомились с жизнью и бытом военнослужащих соединения, образцами современного вооружения, военной техники, новейшими комплексами управления, разведки и связи, зимней и летней экипировкой солдата «Ратник».

Завершился день открытых дверей в культурно-досуговом центре соединения праздничным новогодним концертом, играми, конкурсами с призами, угощениями и вручением каждому ребенку подарков.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Образование

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