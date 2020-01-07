В школах начинаются новые этапы олимпиад и конкурсов для физиков и лириков

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Испытания проходят по десяткам направлений — от программирования и робототехники до вокального и литературного творчества.

Как только закончатся каникулы, в школах стартует новый цикл олимпиад и конкурсов.

Для начинающих математиков и программистов

Олимпиада «Я люблю математику»

Сроки: 27 января — 16 февраля (пробный тур), 17 февраля — 1 марта (основной тур), 2 — 8 марта (результаты).

Проверить знания точных наук приглашают учеников первых — пятых классов. Им предстоит решать интерактивные задания в режиме онлайн. Чтобы принять участие в олимпиаде, нужен компьютер или планшет с современным браузером и подключением к интернету. В зависимости от результатов участники получат дипломы победителей или похвальные грамоты, учителя — благодарственные письма.

Открытая олимпиада школьников по программированию

Сроки: до 15 января (длинный отборочный тур), 24 —27 января (короткий тур), 5 — 7 марта (финал).

Школьников, увлекающихся программированием, ждут испытания отборочного и заключительного этапов специальной олимпиады. По сложности задач и уровню подготовки участников это соревнование не уступает заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике. По итогам двух отборочных туров будут определены финалисты, а победители станут известны в марте.

Сроки: старт — в январе.

В январе начинается отборочный этап олимпиады по физике и математике. Задания по математике рассчитаны на учеников 6–11-х классов, по физике — 7–11-х классов. Испытания будут проходить в два этапа. Для участия в них необходимо пройти электронную регистрацию.

Олимпиада Центра педагогического мастерства по робототехнике

Сроки: 20 января — старт отборочного этапа, 8 февраля — финал.

Отборочные этапы соревнований пройдут на 12 площадках в московских школах. К участию приглашают школьников трех возрастных категорий: младшей (четвертый — шестой классы), средней (пятый — восьмой классы) и старшей (7–11-й классы). В каждую команду по правилам могут войти до двух школьников. Для участия необходимо выбрать удобное место проведения соревнования и зарегистрироваться на сайте «Лаборатории инженерных образовательных проектов».

Для будущих историков и искусствоведов

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»

Сроки: регистрация до 15 марта, 15 — 31 марта (основной тур), 16 мая — призовая игра, 30 мая — закрытие олимпиады и фестиваль музеев.

В этой олимпиаде могут участвовать школьники любого возраста, причем как в команде, так и индивидуально. Достаточно зарегистрироваться на официальном сайте. Тех, кто хорошо проявит себя в основном туре, ждет призовая игра: задания учащиеся буду выполнять во время интеллектуальной игры-прогулки по Москве. Призеры и победители получат грамоты.

Олимпиада «История и культура храмов столицы и городов России»

Сроки: регистрация на участие в очном этапе открывается 9 января.

На подготовительном этапе культурологических соревнований участники проводят исследования и оформляют олимпиадные работы. Сейчас он подходит к концу. Участников поделили на несколько возрастных категорий: первый — второй классы, третий — четвертый, пятый — седьмой, 8–11-й классы. Жюри оценивает их работы в четырех номинациях: «Мультимедийная презентация», «Видеосъемка», «Фотосъемка» и «Макет». Авторы лучших работ попадают в очный этап олимпиады.

Сроки: декабрь — январь (первый отборочный тур в школах), январь — февраль (второй тур — прослушивания), март (прослушивания по возрастным категориям).

В 2020 году конкурс посвятят 75-летию Великой Победы. Школьники всех возрастов смогут исполнить прозу или стихи отечественных авторов. Это будут произведения о любви к семье, родному краю, Отечеству, о героизме и подвигах в любую эпоху. Участвовать в конкурсе чтецов также могут родители, студенты и учителя образовательных организаций Москвы.

Для эрудитов и мастеров

Московская олимпиада школьников

Сроки: январь — март (отборочные и заключительные этапы).

В этой олимпиаде участвуют ученики пятых — 11-х классов. Состязания проходят по 21 направлению, среди которых привычные математика, история и химия, а также предметы, которых нет в основной школьной программе, например лингвистика и робототехника. По 17 направлениям Московская олимпиада школьников входит в перечень олимпиад Министерства просвещения Российской Федерации. Это значит, ее победители и призеры могут претендовать на льготы при поступлении в вузы: от дополнительных баллов до зачисления без экзаменов.

Сроки: 15 января —14 апреля (регистрация и предоставление работ), май — объявление итогов и церемония награждения победителей.

В 2020 году помимо учеников 6–11-х классов впервые будут участвовать школьники четвертых — пятых классов. Темами работ станут «Памятник герою», «Реликвия моей семьи», «Хранители памяти: экспонат школьного музея», «Мой герой», «Места памяти». Появится и новая номинация «Имя героя в названии моей школы». Школьникам предстоит подготовить сочинение и инфографику по итогам своего исследования. Награждение победителей пройдет в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Командная олимпиада по технологии с использованием ресурсов торговых центров

Сроки: февраль — март (первый дистанционный этап), март — апрель (второй отборочный этап), апрель (заключительный этап).

Участники олимпиады смогут попробовать себя в роли дизайнера, инженера, экономиста или технолога. На первом этапе ученики 5–11-х классов дистанционно решали кейсовые задания. На втором для них провели специальные мастер-классы, полученные знания школьники смогли сразу применить на практике. В командах им предстоит самостоятельно спроектировать и создать удобную зону для обучения.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/1/5/shkolniki/10994-v_shkolah_nachinayutsya_novye_etapy_olimpiad_i_konkursov_dlya_fizikov_i_lirikov