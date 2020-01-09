Около 100 школ «заминировали» в минувшие сутки

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В минувшую среду, 8 января, поступили сообщения о минировании около столичных 100 школ, эвакуация учреждений не проводилась из-за каникул, передает в четверг «Интерфакс».

«Также в Москве в среду поступало сообщение об угрозе взрыва в гостинице «Украина». Эвакуацию там также не проводили», – добавляет издание.

В декабре прошлого года столичные экстренные службы получили сообщения о минировании более 10 тысяч объектов – станций метро, вокзалов, различных учреждений. За месяц из-за угрозы взрыва были эвакуированы более 1 миллиона человек.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/1/9/city_education/11004-okolo_100_shkol_zaminirovali_v_moskve_v_minuvshie_sutki