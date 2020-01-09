/Образование/

«Если дети не сдадут деньги, то мы в этот день будем учиться, так как он является учебным днем»

А в других школах по другому?

Родители из Сатки жалуются на новогодние поборы в школе.

Родители учеников Саткинской школы №?11 заявили о новогодних поборах в учебном заведении. Обращение с просьбой разобраться в минобразования Челябинской области направила организация «Гражданский патруль».

Информацию об обязательной сдаче денег на утренник до родителей учеников среднего звена довели классные руководители в родительских чатах.

«Если дети не сдадут деньги, то мы в этот день будем учиться, так как он является учебным днем. Освобождение мы получаем в связи с проведением новогоднего мероприятия, где явка должна быть 100%», — предупредили родителей классные руководители.

В «Гражданском патруле» говорят, что информацию о платном участии детей в новогоднем представлении подтвердили в школе.

По словам заместителя директора, администрация школы по просьбе родителей заключила договор с агентством праздника «Карамелька», дети сдают деньги классным педагогам. Стоимость входа на новогоднее представление составляет 120 рублей. Уточнить число детей, отказавшихся от участия в утреннике, педагог не смогла.

«Считаем ситуацию недопустимой и просим разобраться в ней министерство образования региона. Ведомство должно принять дополнительные меры по пресечению аналогичных поборов в школах Челябинской области, — заявил глава общественной организации Ростислав Антонов. — Проверке также подлежит законность участия администрации школы в выборе, сборе денег и оплате услуг данному агентству праздников».

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2019/12/27/parents/10973-roditeli_iz_satki_zhaluyutsya_na_novogodnie_pobory_v_shkole

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Категория: Новости / Образование

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