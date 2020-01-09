По инициативе прокуратуры города Геленджика возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при ремонте средней образовательной школы

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Прокуратура города Геленджика провела проверку исполнения требований бюджетного законодательства при реализации мероприятий при ремонте среднеобразовательной школы № 12 в селе Дивноморском.

Установлено, что руководителем подрядной организацией при исполнении договоров по капитальному ремонту кабинетов учебного учреждения из корыстной заинтересованности заказчику для оплаты представлены акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об объемах выполненных работ, завысив выполненные работы на сумму более 400 тыс. рублей.

Оплата заказчиком вышеуказанных работ произведена подрядчику в полном объеме за счет бюджетных средств в соответствии с условиями заключенной сделки.

С учетом выявленных нарушений прокуратурой города материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения).

Ход и результаты расследовании уголовного дела поставлены прокуратурой города на контроль.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-goroda-gelendzhika-14