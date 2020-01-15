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Питание школьников должно быть не только бесплатным, но и вкусным

Школьное питание должно быть вкусным, а не только полезным, бесплатным и горячим. Ребенок не станет есть то, что невкусно, рассказал в интервью радио Sputnik президент автономной некоммерческой организации "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов.

Напомним, в России школьное питание станет бесплатным для всех младших классов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

"Есть несколько условий, без которых не будет достигнута цель бесплатного питания в начальных школах. Если это бесплатное, здоровое, горячее питание потом окажется в бочке с отходами. Эту задачу надо решать так, чтобы еда была вкусной. В этом будет самая большая сложность. Есть деньги, возможности и политическая воля, но если сейчас не появится выраженного прямого контроля родительской общественности за тем, что происходит в школьной столовой, все решения власти, слова президента, важные обязательные меры и действия не достигнут цели. Сейчас предстоит начало следующего, гораздо более важного этапа работы", – считает Владимир Чернигов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Образование

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