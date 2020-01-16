В Сочи новый Кубок КВН

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На сочинском Международном фестивале КВН пройдет Кубок КВН ФСИН России.

Впервые Кубок Клуба веселых и находчивых среди образовательных организаций ФСИН России проводится в рамках Международного фестиваля команд КВН. Также впервые организаторами данного мероприятия выступает не только ФСИН России, но и представители АМиК.

18 января в 18.00 в концертном зале гостиницы «Жемчужина» в г. Сочи пять команд КВН из образовательных организаций ФСИН России и команда ГУФСИН России по Свердловской области посоревнуются между собой.

Команды КВН ФСИН России примут участие и в основных играх. По традиции фестиваль в Сочи пройдет в два тура и завершится Гала-концертом. Жюри, в состав которого входят известные кавээнщики, режиссеры, актеры и телеведущие, определит лучших игроков и откроет сезон игр КВН.

Источник: Пресс-бюро ФСИН России