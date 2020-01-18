Греф назвал самого главного министра в правительстве

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Глава Сбербанка порассуждал о приоритетах в кабмине.

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме рассказал о том, какой министр, по его мнению, должен быть самым главным в правительстве.

«Я пришел к выводу, что самый главный министр в правительстве – это министр образования», – сказал Греф.

Он добавил, что ни министр экономики, ни министр финансов не должны быть главными, а именно человек, отвечающий за образование.

«Причем не высшего, а среднего образования, потому что этот министр закладывает основы культурного кода», – добавил Греф.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/1/17/edpolitics/11154-gref_nazval_samogo_glavnogo_ministra_v_pravitelstve?fbclid=IwAR2P_NbWfBcPlrmHIot7CQt2YFOcuadQJBihqDyAbLH7BjoVtOcLSktkcPk