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Васильеву в отставку

Глава Рособрнадзора Кравцов назначен Министром просвещения России.

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Категория: Новости / Образование

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