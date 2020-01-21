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Погода в Новороссийске
Gismeteo
Прогноз на 2 недели
Вчера, 20:17
/Образование/
Васильеву в отставку
Глава Рособрнадзора Кравцов назначен Министром просвещения России.
Просмотров: 81
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Рейтинг отставок и назначений за 2015 год
Категория:
Новости
/
Образование
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