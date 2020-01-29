Владимир Синяговский встретился с победителем краевого конкурса Романом Яковенко

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Владимир Синяговский встретился с одним из участников краевого губернаторского проекта «Лидеры Кубани- движение вверх!» Романом Яковенко.

По итогам проекта, в 2019 году, были определены 3 победителя и 22 лауреата, обладающие наибольшим управленческим потенциалом. Это перспективные специалисты из различных сфер бизнеса, политики, краевой и муниципальной власти.

Сразу несколько участников проекта выбрали парламентария в качестве наставника. Владимир Синяговский к вопросу наставничества подошел со всей присущей ему ответственностью. Встреча с Романом Яковенко прошла в дружеской обстановке. Участник поделился с парламентарием своими целями, планами. А главное, своими ожиданиями от предстоящей работы с наставником.

«Очень приятно видеть неравнодушную молодежь, а еще приятнее видеть целеустремленных, готовых учиться и слышать молодых людей. Убежден, что нам необходимо передавать накопленный опыт и обучать молодежь. Уже сегодня мы должны обучать молодых специалистов, которые в последствии придут нам на смену. И хочу отметить, что и нам есть чему у них поучиться,» - отметил Владимир Синяговский.

По просьбе депутата во встречи приняли участие члены совета общественной организации "Ветераны комсомола Новороссийска" Александр Коваленко, Татьяна Митина и Николай Борщ. Каждым из них имеют богатейший опыт, неоценимый багаж знаний и всегда готовы поделиться этим с молодым поколением.

Встреча завершилась дружеским напутствием и пожеланием дальнейших успехов во всех начинаниях.