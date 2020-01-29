5 причин вспомнить английский

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Раньше была графа в анкете при приеме на работу: «знаю язык со словарем». В сегодняшних реалиях это звучит примерно так: «знаю язык с Гуглом».

Увы, онлайн-переводчики весьма несовершенны и здорово подводят в реальной жизни. Зачем взрослым дядям и тетям английский язык?

Профессиональный рост

Современные менеджеры и разработчики уделяют особое внимание систематическому онлайн-обучению: вебинары, трениниги, курсы, семинары и онлайн-конференции априори предполагают наличие у слушателей базового уровня английского языка. Способность свободно общаться на английском, полученная на скайп-курсах позволяет занять более высокооплачиваемую должность. Школа https://skyeng.ru/angliyskiy-yazyk-dlya-nachinayuschih/ предоставляет возможность взрослым дистанционно расширят словарный запас и отрабатывать правильное произношение.

Свобода путешествий

Все, кто лихорадочно английский при пересечении паспортного контроля подтвердят: знание английского здорово выручает во время путешествий по странам Европы и Азии. Быстро разобраться в аэропорту, купить электронный проездной, обменять валюту и купить сувениры – это мелочи. Намного удобнее со знанием английского объяснить на ресепшн претензии по поводу номера или разобраться на улице, как добраться до нужной достопримечательности.

Свобода развлечений

Новая книга любимого автора или блокбастер еще не переведены, а вы уже смогли составить о них свое мнение - круто? Знание английского по-новому раскрывает суть любимых песен и клипов. Выбор музыкального ряда становится осознанным, а не интуитивным.

Широкий круг общения

Социальные сети охватывают весь мир, доступна подписка на Твиттер или Инстаграм голливудских звезд, авторитетных политиков и бизнес-гуру. Знание английского позволяет существенно расширить кругозор и построить свою уникальную глобальную сеть людей, близких вам по духу и интересам.

Бытовой комфорт

Нас окружают импортированные из-за рубежа продукты, текстиль, техника, лекарства, гаджеты, игрушки. Базовое знание английского поможет не купить футболку с безграмотной надписью или фальсифицированным логотипом. Скачать программу на смартфон, купить подарки детям к Пасхе на Амазон, разобраться с инструкцией – это мелочи, из которых складывается наша ежедневная жизнь. Пора учить язык.