Поедем в 2019 год?

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Редакция получила приглашение от вице-президента Фонда государственного и муниципального управления Н.Н.Репина на юбилейный Всероссийский практический форум "Образование 2020". Удивило то, что в конце письма предложено принять участие в 4 форуме "Образование 2019". Видимо, коллеги приобрели машину времени? Наши журналисты готовы.

Ниже приводим полный текст письма:

"16-17 апреля 2020 года в Москве, на площадке ФГУП «Президент-отель» Управления делами Президента РФ, пройдет V юбилейный Всероссийский практический форум «Образование 2020», посвященный практическим вопросам развития общего, профессионального и высшего образования. Форум проходит при поддержке Комиссии Совета Федерации ФС РФ, Департамента образования города Москвы и Агентства стратегических инициатив. С 2016 года в работе практического профессионального Форума приняли участие более 2500 руководителей ведущих образовательных учреждений. Форум состоялся, как ежегодная авторитетная площадка для профессионалов в сфере образования.

Особенностью V юбилейного Форума станет разделение программных вопросов по уровням образования. Традиционно конференции Форума ориентированы на руководителей, заинтересованных в повышении личной эффективности и нацеленных на достижение лидирующих позиций в региональных и федеральных рейтингах образования.

Вопросы конференций Форума «Образование 2020» сформированы руководителями образовательных организаций (дошкольных ОУ, школ, колледжей, гимназий, вузов) из более чем 76 субъектов Российской Федерации. Некоторые из вопросов, по мнению руководителей, носят весьма острый характер! Программные вопросы размещены на сайте мероприятия в разделе «Программа». Вопросы еженедельно обновляются.

К участию в Форуме приглашены руководители органов управления образования всех уровней субъектов РФ, руководители образовательных Руководителям образовательных организаций субъектов Российской Федерации (по списку) исх. № 457-01/АВ от «10» февраля 2020 учреждений, представители педагогического сообщества, а также эксперты компаний, занятых в реализации государственных контрактов в сфере образования. Мероприятие будет также полезно главам муниципальной власти для понимания проблем, стоящих перед практическим образованием сегодняшнего и завтрашнего дня. Запланирована экскурсия по ведущим образовательным учреждениям Москвы и Московской области. Участники и докладчики Форума номинируются юбилейными федеральными дипломами, лучшие доклады получают ходатайство на имя главы субъекта.

В работе Форума примут участие представители Совета Федерации РФ, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Рособрнадзора, Роспотребнадзора, Минтруда России, Минкомсвязи России и других ведомств.

Приглашаю Вас принять участие в работе IV Всероссийского практического форума «Образование 2019».

Подробная информация о мероприятии, регистрация участников и докладчиков на официальном сайте www.eduforumrussia.ru. Представителям бюджетных (казенных) образовательных организаций предоставлена возможность участия в дотируемой бюджетной квоте -40% по письму образовательной организации (подробности в разделе «Принять Участие») на период действия предложения. Участникам предоставляются специальные цены на размещение в отелях Форума: «Президент-отеле», отеле Best Western Union Vega, Гостиница «Арбат»

Контакты Оргкомитета: +7 (495) 649-8468 reg@gosexpert24.ru

Исполнительный директор Оргкомитета Форума, Вице-президент Фонда Н.Н. Репин"