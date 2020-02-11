В КП-12 УФСИН России по Краснодарскому краю осужденных обучат основам предпринимательской деятельности

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В колонии-поселении №12 УФСИН России по Краснодарскому краю осужденные приступили к обучению на курсах предпринимательской деятельности и компьютерной грамотности, организованных в рамках проекта Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное дело».

Группа из 15 осужденных в течение 3-х месяцев будет получать знания по основным направлениям развития бизнеса, бухгалтерскому учету, маркетингу, рекламе, налогообложению, правовому обеспечению предпринимательской деятельности и психологии. Вести занятия под контролем сотрудников администрации КП-12 будут преподаватели учебных заведений из г. Краснодара и специалисты Краснодарской региональной общественной организации «Здоровое поколение». В завершении обучения осужденные покажут видео презентации своих бизнес-проектов и получат сертификаты об окончании курсов.

Образовательные проекты являются одним из важных направлений воспитательной работы, направленной на подготовку к освобождению и ресоциализацию осужденных.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю!