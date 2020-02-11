Цифровой диктант - это полезно!

/Образование/

11 февраля в рамках Недели безопасного интернета состоялся международный форум по кибербезопасности Cyber Security Day 2020.

Ключевым мероприятием форума стала пресс-конференция на тему “Цифровой Диктант: акценты 2020 года”, в которой приняли участие организаторы и партнеры всероссийской акции по определению уровня цифровой грамотности “Цифровой Диктант” (цифровойдиктант.рф).

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко считает, что Цифровой Диктант полезен не только для пользователей, но и для всей ИТ-индустрии в целом: «Digital Диктант — отличный проект, запущенный РОЦИТом в прошлом году. РАЭК сразу же поддержала его: мы видим, что помимо очевидной полезности для интернет-пользователей, это еще и хороший инструмент для развития цифрового бизнеса в России. Проект помогает консолидации компаний, он находит поддержку как в бизнес-кругах, так и у государства. Его интересно и легко продвигать. В прошлом году Диктант выявил среднее значение уровня цифровой грамотности по России – около 7 из 10 баллов. Вовлеченность в него пользователей показала, что население нашей страны хочет использовать интернет профессионально, разбираться в новинках, быть на волне технологий”.

В этом году мероприятие стартует 28 марта.

Источник: РАЭК