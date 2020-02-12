Помогай Фиксикам — выигрывай призы от ELARI!

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Регистрация на онлайн-олимпиаду «Я люблю математику» ?в самом разгаре.

Новый сезон ежегодной олимпиады для школьников «Я люблю математику» стартовал 27 января.

Подходит к концу пробный тур, до 16 февраля еще можно успеть зарегистрироваться на основной этап, который продлится с 17 февраля до 1 марта.

«Я люблю математику» — совместный проект Яндекс.Учебника и Центра педагогического мастерства для учеников 1-5 классов. В этом году школьникам предстоит выполнить важную миссию: помочь Фиксикам исправить роботов-кработов, созданных коварной Эрикой. Тех, кто успешно пройдет испытания, ждет достойная награда от ELARI: складные наушники ELARI FixiTone, первые в мире 3G часы-телефон ELARI KidPhone 3G и «умные» беспроводные колонки ELARI SmartBeat. В часах и колонках ELARI «живет» умная помощница Алиса от Яндекса, которая станет напарницей в любом приключении: будь то тернии новых знаний, игры с друзьями или путешествия. С набором полезных гаджетов от ELARI и верными помощниками — Алисой и Фиксиками — не страшны никакие препятствия, и даже самая сложная задача превращается в увлекательное приключение.

Задания олимпиады представлены в игровой форме, для их решения ребенку достаточно тех знаний, которые он усвоил в школе. Участие в олимпиаде абсолютно бесплатное, кроме того, можно участвовать и выиграть призы всем классом: для этого учителю необходимо зарегистрировать всех участников на сайте, а зарегистрированным ученикам - пройти пробный и основной туры до 1 марта.

Родители тоже могут поучаствовать в розыгрыше призов. Для этого нужно до 16 февраля включительно сделать репост конкурсного поста с официальных страниц Яндекс.Учебника в VK, ОK или FB в любую из трех социальных сетей с хэштегом #ялюблюматематику.

Результаты олимпиады будут объявлены до 8 марта.

Источник: Внешняя пресс-служба компании ELARI