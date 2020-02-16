Юные балерины стали украшением Сретенского бала

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Сретенский бал прошел в Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф.Ушакова. 16 февраля Университет впервые принял городской Сретенский бал.

А посмотреть действительно было на что. 30 пар танцевали полонез, вальс, па зефир, кадриль и менуэт. Ребята практически ежедневно в Доме офицеров репетировали танцы с профессиональными хореографами-постановщиками Александром Мариновым и Марией Пономарёвой.

Украшением бала стало выступление воспитанников культурно-досугового центра "Школа балета Лилии Запашной".

Бал приурочен празднику Сретения Господне, в этот же день отмечается Всемирный день православной молодёжи. Организатор мероприятия - молодежный отдел Новороссийской епархии Новороссийского благочиния. Участниками данного мероприятия стали курсанты Морского колледжа ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова и студенты Социально-педагогического колледжа, а также православная молодежь Новороссийского благочиния. Впервые Сретенский бал прошёл в городе-герое в 2019 году, собрав 15 пар.

Источник: http://www.aumsu.ru/component/k2/