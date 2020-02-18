Бесплатное горячее питание ждет младшеклассников

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Учеников младших классов ждет бесплатное горячее питание в школах. Соответствующий закон приняли в Госдуме.

Главная проблема сейчас – наличие пищеблоков в школах, рассказала председатель Национального родительского комитета (НРК) России Ирина Волынец. Уже построено огромное количество зданий без возможности готовить там. По мнению Ирины Волынец, на первых порах будет централизованное приготовление пищи и развоз по учебным учреждениям, где готовить невозможно. Хотя полезнее и вкуснее готовить непосредственно в месте приема пищи.

"Контроль качества осуществляют Санэпидемстанция и Роспотребнадзор. Было бы здорово, если бы и родительскому сообществу разрешили контролировать процесс. Очень часто бывает, что по всем нормам все проходит, но просто невкусно. У пищи есть органолептические качества, от них зависит, едят дети или нет. Будет обидно, если государство обеспечит детей бесплатным питанием, а они откажутся его принимать. Руководство школ должно контролировать этот процесс только на Санэпидстанцию и Роспотребнадзор рассчитывать невозможно, они не могут находиться в школе постоянно, а едят дети в школе каждый день", – рассказала Ирина Волынец. Обеспечить бесплатное горячее питание для школьников поручил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Источник: МИА «Россия сегодня»