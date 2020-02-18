Дошкольник Новороссийска представил проект уникального светофора

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Воспитанник одного из детских садов города представил сотрудникам Госавтоинспекции проект светофора «Помощник на дороге», который создан для помощи слабовидящим.

В детском саду Новороссийска проведено тематическое мероприятие, нацеленное на активизацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганду основ безопасного поведения вблизи проезжей части детьми. Сотрудники отдела ГИБДД и ДПС провели занятие со старшей группой, целью которого послужило формирование у детей основ безопасности поведения на улице, вблизи проезжей части, знание правил дорожного движения. Был показан обучающий мультфильм, а также полицейские продемонстрировали ребятам оснащенность патрульного автомобиля.

Для автоинспекторов был представлен проект, который разработал один из воспитанников старшей группы. Ребенок продемонстрировал макет светофорного объекта для слабовидящих. На это его подтолкнула забота о маме, которая в темное время суток плохо видит.

Наблюдательный ребенок ьсоздавал макет в течении двух недель, в этом ему помогали родители и воспитатели. В скором времени свой проект юный помощник полицейских представит на городском этапе конкурса «Я – исследователь».

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску