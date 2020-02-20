Владимир Бекетов и депутаты ЗСК Краснодарского края посетили Новороссийск с рабочим визитом

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Член Совета Федерации от Краснодарского края Владимир Бекетов с рабочим визитом побывал в Новороссийске. В городе-герое он посетил сразу два учебных заведения среднего профессионального образования – музыкальный колледж им. Д. Шостаковича и социально-педагогический колледж.

Сопровождали политика представители краевых министерств культуры и образования, а также профильных комитетов ЗСК Краснодарского края. Гости пообщались с преподавательским составом и студентами, осмотрели учебные кабинеты, лаборатории и творческие мастерские, где проходят занятия. По окончанию экскурсий в каждом учебном заведении были организованы площадки для прямого общения, где свои вопросы гостям задавали студенты и выпускники колледжей.

Темой для общения стали актуальные вопросы, связанные с развитием среднего профессионального образования. Это востребованность кадров, программы поддержки молодых специалистов и укрепление материально-технической базы учебных заведений.

Владимир Бекетов отметил, что в рамках национального проекта «Культура» в крае ведется работа по модернизации учреждений культуры и оснащению их музыкальными инструментами. Так в этом году Новороссийский музыкальный колледж получит новые рояли.

А социально-педагогический колледж уже осваивает новое спецоборудование, на котором ребята обучаются поварскому делу. Современные лаборатории и мастерские открываются в техникумах и колледжах в рамках реализации уже другого нацпроекта – «Образование».

На встрече была затронута еще одна важная тема – наставничества. К сожалению, не все предприятия прибегают к этой практике. А между тем, помогать молодому специалисту адаптироваться в профессии важно. Более того, начинать погружать в профессию необходимо еще на стадии обучения. В последние годы можно наблюдать, как меняются стандарты среднего профессионального образования. Все больше внимания уделяется практике. Специалистов готовят не только в аудиториях, но и на производстве.

Владимир Бекетов отметил растущую востребованность специалистов рабочих профессий не только в крае, но и по всей стране. Поэтому важно налаживать сотрудничество со школами в вопросах профориентации. В Новороссийске такая работа ведется давно. А с 2017 года запущен муниципальный проект, в рамках которого между городскими школами и учебными заведениями среднего профессионального образования заключено соглашение. По нему СУЗы города каждый четверг открывают свои двери для учащихся школ, проводят занятия, где школьники не только узнают о специальностях, но и получают первые профессиональные навыки.

На следующей неделе Владимир Бекетов примет участие в работе круглого стола Совета Федерации, посвященном актуальным вопросам развития системы среднего профессионального образования. На нем будут представлены наработки новороссийских колледжей по обучению профессиональных кадров.

Источник: https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-20022020191327-61760/