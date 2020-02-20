В университете состоялось торжественное построение, посвящённое Дню защитника Отечества

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На строевой плац внесли Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Краснодарского университета МВД РФ.

Начальник университета генерал-лейтенант полиции Александр Симоненко зачитал поздравительную телеграмму Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева.

Обращаясь к личному составу, руководитель вуза напомнил о героизме старших соотечественников и долге полиции в продолжении традиций чести и верности службе. Александр Симоненко подчеркнул, что сегодня одними из главных задач являются сохранение правды о судьбоносных событиях истории и противодействие попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения нацистской идеологии.

Поздравить личный состав с Днём защитника Отечества прибыли заместитель главы администрации Краснодарского края Сергей Пуликовский, первый заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-майор полиции Сергей Воложинов, первый заместитель начальника УФСБ России по Краснодарскому краю полковник Игорь Чарков, первый заместитель начальника Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю генерал-майор Алексей Домбровский, заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу полковник полиции Сергей Зыртов, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю полковник юстиции Сергей Солнцев, заместитель главы муниципального образования г. Краснодар Алексей Горбенко, заместитель председателя городской Думы Краснодара Виктор Булыженко.

Сергей Пуликовский обратился к коллективу вуза: «23 февраля – день тех, кто посвятил свою жизнь благородному делу – служению Отечеству. Наша история знает множество военных побед и помнит имена славных героев. Наша обязанность – не только хранить память о подвиге наших предков, но и сделать все необходимое, чтобы жертва была не напрасна, важно сохранить мир и стабильную социально-политическую обстановку в крае». Вице-губернатор вручил медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени – Александру Симоненко, III степени – заместителю начальника университета полковнику полиции Олегу Скрыпникову и начальнику комендантского отдела полковнику полиции Андрею Тюню.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей начальник университета и почётные гости вручили сотрудникам и курсантам вуза награды.

С наступающим праздником личный состав университета поздравил председатель Совета ветеранов университета, почётный гражданин г. Краснодара, герой труда Кубани полковник милиции Ричард Балясинский. Он пожелал сотрудникам и курсантам успехов в службе и учёбе.

Курсанты Полина Шугайлова и Владимир Бондарев возложили цветы к мемориалу сотрудникам и выпускникам университета, погибшим при исполнении служебного долга.

Мероприятие завершилось прохождением личного состава торжественным маршем под аккомпанемент духового оркестра университета.

Источник: пресс-служба университета