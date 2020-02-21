Студенты поздравили спасателей с наступающим Днём защитника Отечества

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В преддверии Дня защитника Отечества второкурсники Сочинского торгово-технологического техникума поздравили с наступающим праздником спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Сотрудники МЧС провели для студентов колледжа ознакомительную экскурсию по территории спасательного отряда – продемонстрировали сочинцам аварийно-спасательный автомобиль, оснащенный всем необходимым для выезда на ликвидацию происшествий, рассказали о технических характеристиках вертолета Ка-32 МЧС России, применяемого для срочной эвакуации людей из горно-лесной местности. Также студенты посетили музей ЮРПСО МЧС России, посмотрели фильм о работе сочинских спасателей.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России