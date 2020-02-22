Более 120 студентов IT-специальностей встретились на зимней школе олимпиады «Я — профессионал» в Сочи

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21 февраля в Сочи открылась зимняя школа «Программная инженерия и радиотехника» в рамках студенческой олимпиады «Я — профессионал». Организаторами школы выступили Уральский федеральный университет совместно с Трубной металлургической компанией и группой «Синара».

Зимняя школа собрала 128 студентов из 35 регионов и 53 вузов России. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Пять дней с 21 по 25 февраля самые мотивированные участники олимпиады «Я — профессионал» проведут на зимней школе «Программная инженерия и строительство» в Сочи. Спикеры школы — ведущие преподаватели УрФУ и опытные специалисты-практики — расскажут студентам о передовых разработках в области компьютерной безопасности, робототехники, виртуальной реальности и Data Science.

«Образовательная программа школы направлена на востребованные компетенции в эпоху цифровой трансформации. С лекциями и мастер-классами для участников выступят топ-менеджеры и разработчики ведущих IT-компаний и преподаватели Уральского федерального университета. Для развития гибких навыков с ребятами будут работать психологи УрФУ и бизнес-тренеры корпоративного университета ТМК2U», — рассказал начальник управления дополнительного образования и профориентации УрФУ Максим Шнырев.

Помимо профильных занятий, участники школы посетят тренинги по развитию навыков публичных выступлений, переговоров, составления резюме и других качеств, необходимых для успешной работы. Школа «Программная инженерия и строительство» ориентирована на практику: студенты используют полученные знания в специализированных играх и конкурсах, где проявят себя в качестве аналитиков, разработчиков.

«Все полученные знания студенты упакуют в видеопроекты «Портрет идеального инженера». Им предстоит выяснить, какими знаниями должен обладать настоящий профессионал, а, главное, — какие качества тренировать. По итогам голосования за проекты, участия в лекциях, тренингах и играх мы определим лучших участников школы в командном и личном зачетах», — поделилась психолог УрФУ Виктория Дихорь.

Также участников инженерной зимней школы ждут карьерные консультации с представителями IT-подразделений ТМК и группы «Синара» и экскурсии по Сочи — в Олимпийский парк и Красную Поляну.

Зимняя школа УрФУ входит в серию из 18 профильных и междисциплинарных зимних школ. Руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара отметила их особенное значение для проекта: «Олимпиадные зимние школы — это вишенка на торте. Участники не получают от этих форумов ни баллов, ни дополнительных фишек, но получают гигантский опыт. Для студентов это выход за пределы университетской учебы, это первая встреча с другими участниками проекта, со своими единомышленниками. На школах ребята встречаются и с потенциальными работодателями, которые рассказывают о перспективах профессии и о своем подходе к выбору сотрудников. Большей частью спикеры зимних школ — первые лица компаний. И те профессиональные связи, которые сформировались у студентов на школе, будут работать на них самих и в дальнейшем».

Зимние школы олимпиады — это образовательные форумы, на которые приглашаются участники олимпиады, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году организаторы проведут 18 школ в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проводят лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по экономике принимает участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания, а по агрономии и агроинженерии — Россельхозбанк.

Также в январе-феврале проходит заключительный очный этап олимпиады «Я — профессионал». Победители состязаний будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»