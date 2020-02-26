Депутат Госдумы Владимир Синяговский отметил высокую значимость «Диктанта Победы»

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В Геленджике подходят к завершению подготовительные мероприятия к проведению «Диктанта Победы». Впервые акция прошла в прошлом году, в муниципалитете было создано 2 площадки для проведения на базе школ, участие приняли 85 человек.

Сегодня определены 17 площадок на территории большого Геленджика, это позволит принять участие в акции еще большему количеству желающих.

Инициатором акции были партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и Всероссийская организация «Волонтеры Победы», Россотрудничество, Роспотребнадзор. В рамках партийного проекта «Историческая память» 7 мая 2019 года состоялся первый «Диктант Победы» посвященный истории Великой Отечественной войны и 74-й годовщине Победы. В акции приняли участие более 150 тысяч человек.

Как и планировалось, акция будет проходить ежегодно и 24 апреля 2020 года пройдет второй раз. В этом году охват участников увеличится в разы.

Конечно, главная цель акции это привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Однако, есть и, так называемые, поощрительные моменты, к таковым относится возможность получения дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы.

"Патриотика, память, воспитание, историческая грамотность, знание своей истории, это не просто слова, это внутреннее состояние. Мы должны предоставлять максимум возможностей для молодежи, чтоб они это усвоили, помнили и чтили. Партийные проект «Историческая память» и акция «Диктант Победы» это одна из таких возможностей и мы видим, что интерес к свой истории у молодежи растет, даже на примере Геленджика, в котором было 2 площадки для проведения в 2019 году, а стало 17 в 2020 и это правильный подход", - прокомментировал депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.