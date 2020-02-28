Игорь Дяченко пообедал в школьной столовой

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Глава Новороссийска посетил школьную столовую гимназии № 8, где вместе с учениками оценил качество и вкус предложенных блюд. На обед были поданы гречневая каша с котлетой и компот.

Игорь Дяченко остался доволен качеством питания и объемом порции. Он также отметил, что дети тоже ели с удовольствием.

Гимназия № 8 - это одно из учебных учреждений города, в котором нет пищеблока полного цикла, есть только буфет, куда привозят горячее питание. Сейчас в целом по стране пересмотрена система организации школьного питания. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о поэтапном переходе всех образовательных учреждений с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на бесплатное горячее питание для школьников начальных классов.

Для этого все столовые городских школ нужно перевести на работу полного цикла, когда приготовление абсолютно всего горячего питания будет осуществляться непосредственно в самой школьной столовой. Количество учащихся с каждым годом растет, и работы школьных буфетов для полноценного обеспечения горячим питанием школьников уже недостаточно.

В гимназии № 8 запланировано проведение капитального ремонта, создание полноценного пищевого блока.

- С предложенным проектом согласен. Гимназию однозначно нужно расширять, увеличивая площадь помещений для учебных классов и спортивных секций, - отметил Игорь Дяченко.

В настоящее время в гимназии обучаются более 800 школьников, а самому зданию уже почти 60 лет (58).

Источник: Пресс-служба Администрации МО город Новороссийск