Через TikTok в студенты? Разбираем инициативу Минобрнауки

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Привлечение абитуриентов в российские вузы через китайскую социальную сеть TikTok – это хорошая и многообещающая идея, главное - выбрать правильную стратегию. Об этом рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Инициативу привлечения будущих студентов через TikTok озвучили "Газете.ru" в Минобрнауки. Там уточнили, что подведомственные вузы серьезно рассматривают китайскую площадку как возможный инструмент популяризации высшего образования. Насколько эффективным будет такой прием, рассказал Владимир Зыков.

"Если рекламу вузов попытаются сделают в "тиктоковском" формате и покажут ее молодым ребятам, это может иметь свои результаты. Идея хорошая и перспективная. Посмотрим, чем это закончится. Самое главное, чтобы они выбрали формат подачи и сценарий, по которому они собираются привлекать людей. Если это будет скучно и неинтересно, тогда даже выбранная площадка не поможет", - рассказал эксперт.

TikTok - это относительно молодая социальная сеть, как по времени существования, так и по аудитории. Ее используют преимущественно несовершеннолетние для создания коротких музыкальных роликов.

Источник: МИА «Россия сегодня»