Владимир Синяговский: Мы должны сохранять и защищать правду о Победе

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Школы Геленджика примут участие во Всероссийском конкурсе «Лучший школьный музей, комната, уголок памяти Великой Отечественной войны». С инициативой проведения выступила партия «Единая Россия». Конкурс проводится с целью повышения интереса учащихся к изучению и сохранению военно-исторического наследия родного края.

В Геленджике мероприятие планируется провести в апреле текущего года.

Во всех школах муниципального образования город-курорт Геленджик работают паспортизированные музеи, которые также соревнуются за звание лучшего. В прошлом году лучшим школьным музеем был признан музей школы № 6 имени Евдокии Бершанской – советской летчицы, участницы Великой Отечественной войны, командира 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка.

Именно эту школу посетил депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский в рамках региональной недели и был приятно удивлен уровнем патриотической направленности мероприятий, экспонатами и макетами, рассказывающими об одном из событий войны, размещенными в школьном музее, которые, к слову, сделали ученики своими руками. Конкурс приурочен к 75 годовщине Великой Победы.

«Всероссийские проекты это очень хорошо, это стимулирует на что-то большее, но главное заключается в работе на местах. Это работа педагогов со школьниками, это новые инициативы, проекты, которые воспитывают дух патриотизма, историческую память о своей малой родине и всей России. Немаловажна и поддержка местными властями проектов, которые должны сохранять и защищать правду о Победе», - подытожил Владимир Синяговский