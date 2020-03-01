Новороссийская таможня приняла участие в «Ярмарке вакансий», проведенной в Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

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Представители правоохранительных органов и государственных структур города, ведущие градообразующие предприятия и предприятия транспортной отрасли, не только Краснодарского края, но и Республики Крым, стали участниками «Ярмарки вакансий», которая направленна на определение профессиональной ориентации учащихся высшего звена.

Факультет «Таможенное дело» Государственного морского университета взаимодействует с Новороссийской таможней по вопросам организации прохождения практики курсантами в подразделениях таможни.

Курсантов 4 и 5 курсов, прежде всего, интересовала информация о регламенте поступления на службу в таможенные органы, о проведении в таможне конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации.

- Комплектование вакантных должностей государственных гражданских служащих категории «специалисты» проводится на конкурсной основе по результатам конкурса на замещение вакантных должностей или из кадрового резерва, – рассказала курсантам главный государственный таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров Новороссийской таможни Оксана Бондаренко. - Вся работа конкурсной комиссии направлена на соблюдение порядка проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, установленного Федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами. С информацией таможни об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей можно ознакомиться на официальном сайте Южного таможенного управления в разделе «Госслужба».

В 2019 году для участия в конкурсах было принято 206 заявлений от должностных лиц таможни и граждан Российской Федерации, объявлено 14 конкурсов на 29 вакантные должности государственной гражданской службы Российской Федерации. (Средний конкурсный показатель составил 10 человек на место).

В Новороссийской таможне в настоящее время проходят службу 90 должностных лиц – выпускников Государственного морского университета, из них 44 выпускника факультета «Таможенное дело», 9 из которых окончили ГМУ с отличием.

Вопрос притока новых профессиональных кадров – один из самых важных в кадровой политике таможни. От компетенции молодых специалистов, их профессиональной подготовки зависит успешное выполнение поставленных вышестоящим руководством задач. С каждым годом качественный состав вновь прибывших сотрудников становиться более высокого уровня. Приятно отметить, что к этой категории относятся выпускники Государственного морского университета.

Источник: Новороссийская таможня пресс-секретарь