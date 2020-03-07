Новосибирская «Балтика» познакомила студентов с программой молодых талантов на Первом карьерном форуме СГУПС

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В конце февраля в рамках форума, организатором которого стал Центр развития карьеры Сибирского государственного университета путей сообщения, состоялась презентация пивоваренной компании «Балтика» для молодых специалистов.

Во время Ярмарки стажировок и вакансий, с которой начался форум, представители филиала «Балтики» в Новосибирске рассказали студентам о программе молодых талантов «Звезды “Балтики”», а также предложили участникам ответить на вопросы викторины «Насколько хорошо ты знаешь “Балтику?”». Студенты, правильно ответившие на вопросы, получили памятные призы от компании.

Программа «Звезды “Балтики”» предназначена для студентов старших курсов, которые хотят начать карьеру в маркетинге, продажах, логистике, финансах, корпоративных коммуникациях, IT или управлении персоналом. Начинающий специалист, желающий попробовать свои силы в этом направлении, должен владеть английским языком и быть готовым быстро включиться в сложные и интересные проекты.

Большой интерес участников вызвала логистическая игра «Балтика. Симуляция процесса поставок», во время которой эксперты дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса «Сибирь и Дальний Восток» ООО «Пивоваренная компания “Балтика”», помогали будущим специалистам в сфере логистики в игровой форме познакомиться с принципами организации бизнес-процессов на предприятии, а также отвечали на все возникающие у студентов вопросы.

Кроме того, участники форума узнали, как благодаря работе в компании «Балтика» вчерашние студенты могут решать амбициозные задачи и выполнять уникальные масштабные проекты. Так, для начинающих специалистов на заводе действует программа «Управляй будущим», которая подойдёт выпускникам технических специальностей. Во время стажировки они смогут поработать в подразделениях, связанных с производством пива, розливом продукции, энергетикой, механикой, электроникой и автоматикой. Помимо этого, у начинающих специалистов появится возможность под руководством наставников разработать собственные проекты по совершенствованию одного из технологических процессов.

Татьяна Малмыкова, HR бизнес-партнер по операционной деятельности дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса «Сибирь и Дальний Восток»: «Мы считаем очень важным построение системы обучения сотрудников и с большим интересом приняли участие в Первом карьерном форуме СГУПС. Руководство компании “Балтика” заинтересовано в том, чтобы штат предприятия пополнялся молодыми талантливыми специалистами. Поэтому наша компания ежегодно проводит стажировки для студентов последних курсов или недавних выпускников. Сейчас в HR-службу “Балтики” уже поступают первые звонки от студентов, участвовавших в проекте СГУПС, желающих пройти стажировку на нашем заводе в Новосибирске, который производит и поставляет продукцию по всей Сибири и в другие регионы и даже страны!»

Тамара Соболевская