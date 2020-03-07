ДОМ.РФ провел очный этап отбора кандидатов на бесплатную образовательную программу «Проект.Ф»
Очный этап отбора на уникальную образовательную программу от компании ДОМ.РФ «Проект. Ф» прошел на площадке Московской школы управления «Сколково».
В рамках отборочного дня 150 кандидатов приняли участие в иммерсивной бизнес-игре, задача которой заключалась в выборе наиболее подходящего проекта по застройке современного жилого района.
Цель образовательной программы — подготовка первых в стране сертифицированных специалистов по проектному финансированию для банковского сектора.
«В национальном проекте „Жилье и городская среда“ стоит амбициозная задача вводить по 120 млн квадратных метров жилья в год, при этом с 1 июля 2019 года отрасль постепенно переходит на проектное финансирование. Выпускники программы станут первыми профильными специалистами, потребность в которых сегодня крайне высока», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.
|
https://www.instagram.com/nrnews.ru/
новостная лента теперь и тут https://www.facebook.com/mnlrf/
читайте наши материалы в социальных сетях https://vk.com/nrnews
Категория: Новости / Образование