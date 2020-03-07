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ДОМ.РФ провел очный этап отбора кандидатов на бесплатную образовательную программу «Проект.Ф»

Очный этап отбора на уникальную образовательную программу от компании ДОМ.РФ «Проект. Ф» прошел на площадке Московской школы управления «Сколково».

В рамках отборочного дня 150 кандидатов приняли участие в иммерсивной бизнес-игре, задача которой заключалась в выборе наиболее подходящего проекта по застройке современного жилого района.

Цель образовательной программы — подготовка первых в стране сертифицированных специалистов по проектному финансированию для банковского сектора.

«В национальном проекте „Жилье и городская среда“ стоит амбициозная задача вводить по 120 млн квадратных метров жилья в год, при этом с 1 июля 2019 года отрасль постепенно переходит на проектное финансирование. Выпускники программы станут первыми профильными специалистами, потребность в которых сегодня крайне высока», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.

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Категория: Новости / Образование

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