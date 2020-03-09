Президентская библиотека приглашает школьников на финальный тур олимпиады «Россия в электронном мире»

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С 17 по 19 марта 2020 года состоится третий, заключительный этап ежегодной интерактивной олимпиады для школьников «Россия в электронном мире» по истории, обществознанию и русскому языку.

В финал по истории прошли 113 участников, по обществознанию – 227, по русскому языку – 115 школьников из 52 регионов России и 12 иностранных государств. Списки финалистов опубликованы на сайте олимпиады и в группе ВКонтакте.

Последний этап по сложившейся традиции даёт участникам возможность проверить свои знания в очном формате. Финальный тур пройдет в Петербурге – в здании Президентской библиотеки (Сенатская, 3), в её филиале в Тюмени, расположенном на базе Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева, а также на 52 площадках в других городах, в том числе впервые на базе Кыргызско-Российского Славянского университета. Состязания будут проходить в две смены – первая с 08:00 до 11:15, вторая – с 12:00 до 15:15 по московскому времени.

Для успешного выполнения заданий финального тура школьники должны будут обратиться к фонду Президентской библиотеки, который содержит свыше 870 тысяч электронных копий книжных и периодических изданий, архивных документов, аудио- и видеозаписей, фотографий, научно-просветительских фильмов и других материалов.

Победители и призёры получат льготы при поступлении в вузы – партнёры Президентской библиотеки, список которых опубликован на сайте олимпиады. Также лучшим участникам будут вручены памятные призы и подарки от Президентской библиотеки.

Интернет-олимпиада для школьников «Россия в электронном мире» – это масштабный образовательный проект, реализуемый Президентской библиотекой. Начиная с 2010 года в проекте приняли участие более 45 тысяч учащихся 10–11-х классов.

В 2019 году, в год юбилейной десятой олимпиады, была введена четвёртая дисциплина «Русский язык как иностранный», рассчитанная на иностранных граждан старше 14 лет, изучающих русский язык. Финальный этап олимпиады по этой дисциплине состоится 25, 30 и 31 марта 2020 года.

Подробная информация об участии в интерактивной школьной олимпиаде «Россия в электронном мире» по истории, обществознанию и русскому языку, а также по предмету «Русский язык как иностранный» размещена на сайте http://olympiada.prlib.ru/. По вопросам участия в проекте обращайтесь в рабочую группу олимпиады: (812) 305-16-51.

Аккредитация представителей СМИ для участия в мероприятиях на площадке Президентской библиотеки – до 11:00 16 марта 2020 года.

Заявки на аккредитацию просим направлять по прилагаемой форме на электронный адрес: media@prlib.ru, pechnikova@prlib.ru Татьяне Печниковой, тел. (812) 305-16-21, доб. 534; моб. +7 921 436-72-86.

В письме необходимо указать ФИО, дату и место рождения, паспортные данные (серию, номер, место регистрации), перечень проносимой аппаратуры, контактные телефоны, наименование СМИ.

Обращаем внимание представителей СМИ, что направлять заявки на аккредитацию и прибывать на мероприятие необходимо заблаговременно.

Вход в Президентскую библиотеку осуществляется только по предварительной регистрации и при наличии паспорта: представителей СМИ – через подъезд № 2; участников и гостей мероприятия – через подъезд № 1.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки