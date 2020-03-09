Почта России доставит в Краснодарский край 5400 ручек для Тотального диктанта

/Образование/

Почта России в третий раз стала логистическим партнером Тотального диктанта. В этом году для проведения международной акции Почта России доставит 300 тысяч ручек в 541 населенный пункт страны, включая 13 городов и поселков Краснодарского края.

Посылки с письменными принадлежностями доставят в два этапа. Почта России задействует автомобильный, железнодорожный и авиатранспорт. Всего сформировано 644 посылки, общий вес которых составил почти две тонны.

«Масштабная инфраструктура Почты России позволяет реализовывать значимые социальные проекты, – отметил заместитель генерального директора по логистике Почты России Игорь Чебунин. – Благодаря нашим логистическим мощностям мы можем доставить любой объем отправлений точно в срок».

В этом году самой дальней точкой доставки с помощью авиа- и автомаршрута стал город Поронайск, который находится в свыше 9500 км от Москвы. Через Белоруссию и Литву пройдут почтовые вагоны, которые доставят посылки в самый западный город отправки – Светлогорск. На юге – город Избербаш, Дагестан, куда ручки повезут на почтовом поезде и автомобиле.

«В этом году в третий раз все участники Тотального диктанта напишут текст одинаковыми ручками. Это стало возможным благодаря содействию Почты России, которая разработала всю логистическую цепочку, взяла на себя работу, в том числе с отдаленными населенными пунктами, а также обеспечила с помощью транспорта оперативную доставку, - подчеркнула руководитель проекта Ольга Ребковец. – Наш совместный опыт демонстрирует, что быстрая и корректная доставка почтой – это не исключение, а закономерность».

Тотальный диктант пройдет 4 апреля, регистрация на площадки начнется за десять дней до акции – 25 марта, подготовиться к проекту можно в онлайн-школе на сайте totaldict.ru или на очных курсах.

Источник: пресс-служба УФПС Краснодарского края АО «Почта России»