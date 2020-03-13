Первое заседание рабочей группы по подготовке заседания Госсовета о задачах регионов в сфере общего образования

/Образование/

Под председательством помощника Президента, секретаря Государственного совета Игоря Левитина состоялось заседание рабочей группы по подготовке Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования».

В ходе расширенного совместного заседания президиума Государственного совета и Совета по науке и образованию, которое состоялось 6 февраля, Президент поручил подготовить заседание Государственного совета по указанной теме.

В заседании рабочей группы приняли участие Министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Кировской области Игорь Васильев, советник Президента Александра Левицкая, представители палат Федерального Собрания, Счётной палаты, профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти, отраслевых объединений предпринимателей и научно-экспертных организаций.

Министр просвещения С.Кравцов рассказал об основных вызовах и задачах, которые стоят перед системой общего образования.

Руководитель рабочей группы губернатор Кировской области Игорь Васильев проинформировал о целях и задачах, стоящих перед участниками рабочей группы в ходе подготовки доклада, а также представил проект структуры доклада.

Предложено все имеющиеся в сфере общего образования вопросы рассмотреть в рамках следующих тематических блоков:

1) развитие системы дошкольного образования;

2) содержание общего образования, «школа будущего»;

3) развитие дополнительного образования и воспитания детей;

4) кадровое обеспечение системы общего образования;

5) развитие инфраструктуры системы общего образования.

По итогам обсуждения определены сроки работы, выработаны единые подходы к формированию доклада. В соответствии с решением рабочей группы в течение месяца редакционной группой, с учётом высказанных на заседании предложений, будет подготовлен проект доклада.

Источник: http://kremlin.ru/events/administration/62978