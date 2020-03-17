Новороссийским школьникам продлили каникулы

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В целях недопущения распространения в образовательных учреждениях вирусной инфекции принято решение продлить каникулы во всех школах Новороссийска. А в оставшиеся до каникул дни вопрос о посещении школы должны решить для себя сами родители.

В управлении образования города объяснили, что причин объявлять в школах карантин из-за распространения коронавируса нет, однако принять профилактические меры необходимо. С этой целью школьников переводят на свободное посещение. В случае, если родители решат не отправлять своих детей в школу, им необходимо уведомить об этом классного руководителя в письменной форме. Учителя всех школ города получили на этот счет необходимые рекомендации.

Весенние каникулы в новороссийских школах начнутся, как и запланировано, 21 марта, а вот отдыхать школьники будут в этот раз целых две недели – до 11 апреля. Для детей начальных классов на этот период будут организованы группы дневного пребывания. Воспользоваться этой услугой смогут те родители, кто по объективным причинам не может организовать досуг детей.

Для того, чтобы вынужденные каникулы не оказали негативное влияние на образовательный процесс, профильным управлением и всеми школами проведен анализ технических возможностей детей. Те дети кто, кто может получать учебный материал дистанционно, могут воспользоваться такой формой обучения. Другие будут обучаться дома самостоятельно. На сроки окончания учебного года, а также на сроки сдачи ГИА эти изменения никак не повлияют.

Для учреждений дополнительного образования также приняты ограничительные меры – они тоже уходят на каникулы на период с 21 марта по 11 апреля. Однако учебный год у таких учреждений решено продлить.

Детские сады продолжают работать в обычном режиме. Их посещение детьми также решается индивидуально каждым родителем.

Все принятые меры направлены на то, чтобы минимизировать время совместно пребывания детей, особенно в больших группах, где риск заражения велик. С этой целью в городе также отменены все культурные и спортивные мероприятия с участием детей.

По всем вопросам, относительно организации образовательного процесса, можно обращаться в управление образования Новороссийска по тел. 64-54-19. Также работает телефон «горячей линии»: 8-928-842-43-41

Источник: Пресс-служба Администрации МО город Новороссийск