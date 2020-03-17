Свободное посещение школ вводят в Новороссийске и Краснодарском крае

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С 18 марта детские сады, школы края и учреждения дополнительного образования переходят на свободное посещение, решение об этом могут принять родители на свое усмотрение. Для этого достаточно направить соответствующее заявление дистанционно на электронный адрес образовательной организации. Решение приняли на на краевом селекторе посвященному мерам профилактики эпидемиологических заболеваний в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных организациях.

Весенние каникулы для школьников в этом году начнутся 21 марта и завершатся 11 апреля. При необходимости для учеников начальных классов в каникулярный период будут организованы дежурные группы. Кроме того, школам рекомендуется рассмотреть возможность перевода обучающихся на дистанционную форму обучения при необходимости.

В эти же даты состоятся каникулы в учреждениях допобразования. Детские сады продолжат работу в штатном режиме с возможностью свободного посещения. В ссузах с 23 марта образовательный процесс будет организован с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

В настоящее время усилены меры по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, что в соответствии с постановлением главы региона на территории края введен режим «повышенной готовности» в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.