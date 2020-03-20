Комитет по информполитике Госдумы поддержал инициативу ГК «Просвещение» и корпорации «Российский учебник» по предоставлению бесплатного доступа к учебникам

/Образование/

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложит главам российских регионов взять на контроль инициативу Группы компаний «Просвещение» и корпорации «Российский учебник» в развертывании системы ресурсной поддержки дистанционного обучения школьников.

Выступая на заседании Комитета 19 марта, Александр Хинштейн рассказал, что Комитет высоко оценил инициативу ГК «Просвещение» и корпорации «Российский учебник», и, совместно с заинтересованными органами власти, готов взять на себя функции определенной координации.

«Перед нами стоит задача не только в том, чтобы обеспечить необходимым сигналом и трафиком, но и профессиональным контентом. Сегодня заместитель Министра просвещения Виктор Басюк, выступая на заседании Комитета, выразил обеспокоенность, что часто в регионах предоставляют доступ к образовательным программам, не соответствующим ФГОС. И в этой связи важно, что инициатива двух основных издательских холдингов касается именно качественного образовательного материала, прошедшего все госэкспертизы, и соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту», – рассказал депутат.

По словам главы Комитета, руководители ведомств, заместитель Министра просвещения Виктор Басюк, первый заместитель Министра цифрового развития Олег Пак, которые также присутствовали на заседании, поддержали эту инициативу и попросили Комитет оказать максимальное содействие в координации усилий с регионами России.

«Сегодня требуется в кратчайшие сроки проделать огромную работу. Поэтому мы, со своей стороны, намерены сейчас не только обратиться к Правительству, но и направим обращение всем 85 главам субъектов Российской Федерации с тем, чтобы эта работа началась незамедлительно. Речь идет о предоставлении бесплатного и комфортного доступа к верифицированному электронному образовательному контенту на период дистанционного обучения школьников», – сообщил Александр Хинштейн. Издательства готовы открыть доступ ко всем необходимым в дистанционном обучении материалам в ближайшее время. Сейчас идет проработка механизмов быстрого и беспрепятственного доступа к контенту.

Источник: ???????дирекция по общественным связям