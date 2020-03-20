ВШЭ продлила прием документов на программу «Социальный лифт» до 15 апреля

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Один из ведущих российских университетов - Высшая школа экономики продлила прием заявок от абитуриентов бакалавриата, желающих принять участие в программе «Социальный лифт». Подать документы можно до 15 апреля.

Высшее образование не должно усугублять социальное и экономическое расслоение общества. Поэтому одна из задач университетов — создание механизмов социального перемешивания.

Программа «Социальный лифт» дает возможность обучения в вузе абитуриентам, которые в силу различных социальных факторов и жизненных обстоятельств не могут на равных условиях конкурировать с большинством поступающих. Чтобы попасть на бюджетные места им не хватает подготовки, равно как и денег для оплаты обучения.

На получение поддержки могут претендовать представители семи категорий абитуриентов, в том числе дети погибших при исполнении воинского долга или служебных обязанностей, дети из семей с низкими доходами, дети родителей с низким образовательным уровнем и другие.

Таким образом, ВШЭ существенно дополнила закрепленный на государственном уровне перечень социальных категорий абитуриентов, имеющих при поступлении особые права (дети с инвалидностью, дети-сироты, граждане, достигшие 18 лет, из числа детей-сирот).

Соискателей на льготу будет отбирать специальная комиссия. С этого года помимо сотрудников Вышки, в нее войдут студенты и эксперты некоммерческих организаций. Это сделано для того, чтобы в каждом конкретном случае принять максимально объективное коллегиальное решение.

Изменения претерпели и другие условия программы.

«Во-первых, к участию не допускаются жители пятнадцати городов-миллионников, где возможности получения качественного общего образования достаточно высоки. Во-вторых, шанс воспользоваться льготой получат только выпускники 2020 года», - пояснил директор по развитию студенческого потенциала НИУ ВШЭ Павел Здоровцев.

Для участников проекта установлены общие требования, предъявляемые абитуриентам.

«Прежде всего, нужно сдать ЕГЭ на минимальный балл, установленный Высшей школой экономики. Льготой можно будет воспользоваться только после того, как они преодолеют этот порог», — сказал проректор НИУ ВШЭ Вячеслав Башев.

Количество абитуриентов, которые могут быть зачислены в рамках программы «Социальный лифт», в этом году составит 165 человек, более чем в два раза больше, чем в 2019-м, когда программу только запустили. И теперь поступить можно не только в московский, но и санкт-петербургский и нижегородский кампусы Высшей школы экономики.

«Социальный лифт» — это поддержка тех, кто реально в ней нуждается, но по действующим законам не может ее получить. Проект требует от университета не только финансовых инвестиций, но и организации отбора. Проект нужен и важен как для государства, так и для общества», - прокомментировал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

"Очень важное начинание Высшей школы. Реальное воплощение Послания Президента в жизнь. Ломоносовы есть в стране, в глубинке. И дать возможность талантливым ребятам получить качественное образование независимо от финансовых возможностей чрезвычайно важно," - прокомментировал депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Прием документов продлится до 15 апреля. Списки подавших заявление на участие в проекте будут опубликованы 30 апреля, а списки рекомендованных абитуриентов — 20 июня.

Источник: Пресс-служба НИУ ВШЭ