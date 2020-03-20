Яндекс инвестирует в создание платформы для дистанционного обучения более 200 млн рублей

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Яндекс построит платформу для полноценного дистанционного обучения. Она объединит инструменты для проведения интерактивных видеотрансляций занятий и общения класса с учителем, а также видеоуроки от ведущих преподавателей по всем предметам.

Сервис будет доступен по всей стране бесплатно уже в марте. Его интегрируют во все образовательные продукты Яндекса. На первом этапе Яндекс инвестирует в создание платформы более 200 миллионов рублей. Первая версия решения будет запущена в Москве совместно с правительством города и Центром педагогического мастерства.

30 марта в Яндекс.Учебнике, которым пользуются учителя из более чем 22 тысяч школ в России, появятся инструменты для удалённого проведения уроков. Ими смогут воспользоваться учителя по всем предметам. Преподаватели получат возможность проводить интерактивные видеотрансляции, проверять домашние задания и получать обратную связь от учеников при помощи чатов и голосовых сообщений. Для этого учителю нужно будет только зарегистрироваться в Яндекс.Учебнике.

Для уроков по русскому языку и математике будут доступны не только инструменты для удалённого проведения занятий, но и все остальные возможности Яндекс.Учебника, в том числе и задания. Они соответствуют образовательным стандартам и позволяют отработать всю школьную программу. Задания Яндекс.Учебника дети могут выполнять с любых устройств, а учителя получают онлайн-статистику и возможность корректировать план обучения на основе полученной обратной связи.

Для учителей проект «Я Учитель» подготовит серию обучающих курсов и практических рекомендаций по организации обучения в дистанционном формате.

1 апреля Яндекс совместно с Центром педагогического мастерства запустит полноценную онлайн-школу для 5-11 классов. Она будет доступна всем школьникам страны в Яндекс.Эфире и Яндекс.Репетиторе. Сетку занятий и преподавательский состав формируют эксперты в области разработки материалов ЕГЭ и ОГЭ и ведущие преподаватели школ Москвы. В сервисах появятся разделы с трансляциями и их записями по всем предметам учебной программы. Для перемен предусмотрены развлекательно-образовательные ролики. Трансляции будут идти в школьные часы, чтобы сохранить привычный распорядок детей и родителей. Для младших классов по отдельным предметам также будут проводиться лекции. Для учеников девятых и одиннадцатых классов учителя-составители заданий ЕГЭ будут вести трансляции семинаров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ с персональными рекомендациями и заданиями в Яндекс.Репетиторе.

Также Яндекс и Центр педагогического мастерства запустят серию мастер-классов от ведущих учёных. На них школьники и их родители познакомятся с современным миром науки. Мастер-классы будут проводиться в онлайн-режиме.

«В сложившейся ситуации мы хотим помочь родителям, учителям и ученикам, которые столкнулись с необходимостью перейти на дистанционное обучение. Наша главная задача — сохранить образовательный процесс максимально привычным и удобным для всех участников. Для этого в компании сформирована оперативная рабочая группа, разработка идёт в ускоренном режиме. Мы ожидаем, что наши сервисы смогут помочь не менее чем 5 миллионам школьников продолжить учёбу, — комментирует Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России. — Мы занимаемся образовательными проектами более 13 лет, создали более 30 сервисов для школьников, учителей и студентов. Все это позволяет нам реализовать такой масштабный проект в максимально сжатые сроки и помочь там, где мы действительно можем помочь», — рассказала Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России.

Яндекс создает и внедряет образовательные программы на протяжении 13 лет. Сейчас у компании больше 30 образовательных проектов и сервисов. Их используют люди разного возраста: от первоклассников до выпускников вузов, от начинающих специалистов до профессионалов, решивших сменить сферу деятельности. Яндекс сотрудничает с образовательными структурами, предлагая собственные методические разработки и решения. Учебный процесс проходит в разных форматах: это онлайн-курсы, интенсивы, очное, дистанционное и смешанное обучение.

Более полутора миллионов детей обучаются с Яндекс.Учебником — образовательным сервисом для учителей и учеников. Среди возможностей Яндекс.Учебника — задания по разным предметам, автоматическая проверка ответов и мгновенная обратной связь для учеников. С 2019 года более 26 тысяч учителей из всех регионов страны освоили созданную в Яндексе программу «Я Учитель». Программа даёт базовые цифровые навыки: как использовать учебную аналитику, какие умения развивать в детях. Проект дополнительного образования Яндекс.Лицей, в рамках которого школьники за два года получают навыки junior-программиста, работает в 131 городе в 58 регионах России. Более 300 тысяч человек прошли бесплатный профориентационный курс по новым IT-профессиям на платформе онлайн-образования Яндекс.Практикум. Тысячи из них начали полноценное обучение новой профессии.

Общий объём инвестиций в образовательные проекты Яндекса в течение 2020-2022 годов составит более пяти миллиардов рублей.

Источник: Пресс-служба Яндекс.Учебника