1С открыла на время карантина бесплатный доступ к системам дистанционного обучения и библиотеке аудиокниг – для школ и школьников

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Для профилактики распространения коронавируса в России с 23 марта по 12 апреля в школах объявлены каникулы. Учебный процесс переводится в онлайн.

Чтобы поддержать образовательные учреждения, школьников и их родителей, фирма "1С" открыла бесплатный доступ к ресурсам для онлайн-обучения.

До 31 августа 2020 г. в свободном доступе:

Система дистанционного обучения "1С:Образование 5". Школа для школ и колледжей. Позволяет планировать и контролировать онлайн-обучение, формировать библиотеку учебных материалов (в т.ч. с использованием электронных учебников и пособий серии "1С:Школа"), создавать авторские образовательные курсы, назначать групповые и индивидуальные задания, вести электронный журнал и дневники, анализировать эффективность учебного процесса.

Библиотека цифровых образовательных ресурсов "1С:Школа Онлайн" для детей и родителей. Содержит учебники и пособия по всем классам школьной программы. Материалы допущены к использованию в школах России приказом Министерства образования и науки России от 9 июня 2016 г. №699.

Библиотека аудиокниг 1С по школьной программе и списку внеклассного чтения для всех пользователей.

Кроме того, фирма "1С" рекомендует для самостоятельной подготовки к ЕГЭ по математике портал "1С:Репетитор".

Источник: Фирма "1С"