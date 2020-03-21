1С открыла на время карантина бесплатный доступ к системам дистанционного обучения и библиотеке аудиокниг – для школ и школьников
Для профилактики распространения коронавируса в России с 23 марта по 12 апреля в школах объявлены каникулы. Учебный процесс переводится в онлайн.
Чтобы поддержать образовательные учреждения, школьников и их родителей, фирма "1С" открыла бесплатный доступ к ресурсам для онлайн-обучения.
До 31 августа 2020 г. в свободном доступе:
Система дистанционного обучения "1С:Образование 5". Школа для школ и колледжей. Позволяет планировать и контролировать онлайн-обучение, формировать библиотеку учебных материалов (в т.ч. с использованием электронных учебников и пособий серии "1С:Школа"), создавать авторские образовательные курсы, назначать групповые и индивидуальные задания, вести электронный журнал и дневники, анализировать эффективность учебного процесса.
Библиотека цифровых образовательных ресурсов "1С:Школа Онлайн" для детей и родителей. Содержит учебники и пособия по всем классам школьной программы. Материалы допущены к использованию в школах России приказом Министерства образования и науки России от 9 июня 2016 г. №699.
Библиотека аудиокниг 1С по школьной программе и списку внеклассного чтения для всех пользователей.
Кроме того, фирма "1С" рекомендует для самостоятельной подготовки к ЕГЭ по математике портал "1С:Репетитор".
Источник: Фирма "1С"
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