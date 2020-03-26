Цифровой Диктант 2020 пройдёт в Краснодаре онлайн с 28 марта по 11 апреля

/Образование/

Жители Краснодара смогут узнать свой уровень цифровой грамотности онлайн. В этом году организаторы добавили специальный блок про искусственный интеллект и другие инновационные технологии, а также отдельный тест для детей 7-13 лет.

Краснодар, 26 марта 2020 года. – Краснодар станет одним из центров проведения Цифрового Диктанта – самой масштабной проверки знаний информационных технологий в России, организованной РОЦИТ, ОНФ и Microsoft. С 28 марта по 11 апреля каждый пользователь сможет оценить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, знания правил безопасности и культуры общения в сети, а также таких инновационных технологий, как искусственный интеллект.

«Активное участие регионов в Цифровом Диктанте — это показатель того, насколько остро стоит вопрос развития цифровой грамотности. Важно не просто дать возможность как можно большему количеству пользователей измерить свой уровень, но и мотивировать их развивать свои цифровые навыки. Подробный разбор результатов и множество обучающих материалов на сайте цифровойдиктант.рф помогут каждому участнику заполнить пробелы в знаниях, и в следующем году улучшить свои показатели», — прокомментировал Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

Диктант разделен на 4 смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, второй – работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями, третий – кибербезопасности, четвертый – инновационным технологиям. Пройдя тестирование, участники смогут не только проверить свои навыки в этих областях, но и выявить вопросы, требующие более глубокого изучения, а также повысить знания с помощью обучающих материалов, представленных на сайте. В этом году организаторы разработали тест не только для подростков (14-17 лет) и взрослых (18+), но и для детей (7-13 лет), который был подготовлен при поддержке НТИ Кружковое движение, Лаборатории Касперского и образовательной онлайн – платформы Учи.ру.

Как показало ежегодное исследование Microsoft DCI, в 2019 году 79% россиян подверглись онлайн-рискам, что на 5% больше, чем в 2018-м. Цифровой Диктант призван улучшить эту ситуацию, т.к. его цель – не только проверить знание современных технологий, но и распространить практики безопасного общения в интернет-среде, – отметила Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России. – Нам важно, чтобы как можно больше россиян понимали, как грамотно пользоваться технологиями и не подвергаться рискам. В прошлом году в Диктанте приняло участие почти 40 000 человек. Мы приложим все усилия, чтобы в этом году эта цифра стала больше».

«В 2019 году отмечалось 25-летие домена .RU и Рунета, тогда Координационный центр поддержал проведение первого Цифрового Диктанта, многие вопросы которого были посвящены истории российского интернета. Опыт оказался успешным. В этом году у нас новый юбилей – 10-летие отмечает другой российский национальный домен .РФ. Поэтому в новом Цифровом Диктанте будут вопросы о кириллических доменных именах. Кроме того, на сайте проекта мы размещаем опрос, касающийся универсального принятия многоязычных доменов и адресов электронной почты. Этой темой КЦ занимается уже не первый год, и мы очень рассчитываем на поддержку наших пользователей и их активное участие в опросе. Это ускорит внедрение адресов электронной почты в домене .РФ, чего с нетерпением ожидают многие администраторы кириллических доменных имен», — рассказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнерами акции выступили: Лаборатория Касперского, АО Почта России, РАЭК, TikTok, Департамент информационных технологий города Москвы, «Университет Национальной технологической инициативы 20.35», Центр компетенций для кадров цифровой экономики, Сеть «Точек кипения» и Координационный центр доменов .RU/.РФ. Инфопартнерами стали: Российская Газета, Комсомольская Правда, Lenta.ru, Gazeta.ru, портал «Цифровая грамотность», Российская государственная библиотека для молодежи, просветительский проект «Курилка Гутенберга», Нетология, Ru-Center, образовательная компания MAXIMUM Education, НТИ Кружковое движение, интерактивная образовательная онлайн-платформа УЧИ.ру, домен .ДЕТИ, чемпионат «Изучи интернет – управляй им».

Следить за последними новостями Цифрового Диктанта вы можете на сайте акции, а также в социальных сетях OK.ru, VK.com, Facebook.com, Instagram.com.