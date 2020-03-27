В Госдуме предложили сдвинуть сроки ЕГЭ и поступления в вузы

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В переносе ЕГЭ пока нет необходимости, а вступительных экзаменов как таковых в вузах нет уже давно, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Пока необходимости в переносе ЕГЭ нет, еще об этом говорить рано, давайте не будем заниматься гаданиями на кофейной гуще. Вступительных экзаменов как таковых нет уже 13 лет. Единственная задача выпускников – отнести свою бумажку в приемную комиссию и ждать, когда университетские бухгалтера посчитают в столбик твои баллы", – считает Геннадий Онищенко.

Президент всероссийского фонда "Образование" Сергей Комков в интервью радио Sputnik выразил мнение, что ЕГЭ вообще нужно отменить, а при поступлении в вузы ввести записную систему.

"Вместо викторины в виде ЕГЭ надо просто сделать немного другую итоговую аттестацию: взять в качестве итоговой оценки средний бал аттестата и не морочить никому голову. Можно ввести систему портфолио, то есть учесть все достижения выпускника хотя бы за последние 2 года его обучения в старших классах:

участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах. Разработать систему баллов можно в течение месяца", – считает Сергей Комков

В вузы нужно принимать без экзаменов всех желающих, отметил эксперт.

"Нужна записная система – принимать всех желающих, особенно в региональные вузы, там были недоборы. По итогам первого и второго семестра, после экзаменов можно решать, кто будет продолжать учиться, а кого отчислять. Эта система давно используется в европейских университетах", – рассказал Сергей Комков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/