Названы потери от решения закрыть детские лагеря 

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От решения закрыть детские лагеря до 1 июня пострадают и подростки, и владельцы лагерей, но по совершенно разным причинам. О последствиях этого решения рассказал радио Sputnik профессор института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета Борис Куприянов.

Решение закрыть детские лагеря принял премьер-министр России Михаил Мишустин. По его мнению, эта мера должна помочь остановить распространение коронавируса по стране. Она действительно может помочь защитить детей от COVID-19, но она также нанесет вред здоровью детей совсем другим образом, рассказал Борис Куприянов.

"Лагерь – это оптимальный вариант для подростков, поскольку там общение происходит в другой ситуации. Ребенок попадает в другой мир, где нет "хвоста" школьных проблем или, наоборот, удач. Лагерь, по большому счету, – большая экспериментальная площадка в плане социального поведения. Это очень важный и необходимый опыт", – считает Куприянов.

Закрытие лагерей ударит не только по детям, но и по взрослым. Детские летние лагеря – это сезонный вид отдыха, если владельцы пропустят сезон, то могут обанкротиться, рассказал Борис Куприянов.

"Мы понимаем, что стоит один раз детскому лагерю не открыться, то есть один год не поработать, и вероятность его дальнейшей эксплуатации снижается. По моим оценкам, есть 25-30%, что этот лагерь дальше работать не будет. У нас лагеря сезонные, и лето для них все. При этом летний отдых не является сильно прибыльной сферой", – считает Борис Куприянов.

В России уже более тысячи заболевших коронавирусом. Наиболее эффективный способ замедлить распространение смертельной болезни – это снизить количество контактов с другими людьми.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/