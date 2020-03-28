Примите участие в Цифровом Диктанте 2020
28 марта, стартовал Цифровой Диктант 2020 — самая масштабная проверка знаний по цифровой грамотности в России.
Карантин — не повод отказываться от самообразования. Тем более, что Диктант можно пройти с любого цифрового устройства.
Диктант позволит не только узнать свой уровень цифровой грамотности, но и выявить проблемные области знаний.
В этом году мы разработали тестирования не только для подростков (14?17 лет) и взрослых (18+), но и для детей (7?13 лет). Поэтому тест можно смело пройти всей семьей и сравнить результаты.Акция продлится до 11 апреля 2020 года
После прохождения Диктанта, каждый участник получит персональные рекомендации, а также сможет скачать сертификат со своим результатом и с 12 апреля пройти работу над ошибками в своем личном кабинете.
Окунитесь в диджитал с головой: проходите тестирование и не забывайте делиться своими результатами в социальных сетях!
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.Организаторы Цифрового Диктанта: РОЦИТ, ОНФ и Microsoft.
Источник: цифровойдиктант.рф
Категория: Новости / Образование