Профессии для интровертов

/Образование/

Психологи делят людей на интровертов, экстравертов и амбивертов. Первые с трудом общаются с посторонними, вторые, наоборот, получают невероятное удовольствие от взаимодействия.

Третьи находятся посередине между экстра- и интравертами, а потому относительно нормально чувствуют себя и в одиночестве, и в команде. Это разделение нужно учитывать при выборе профессии, поскольку только в комфортной обстановке человек сможет работать продуктивно. Какие же направления деятельности подходят для интровертов?

Работа с текстами

Информация – это главная ценность современного общества. Работая с текстами, интроверт может постоянно находиться в собственном уголке, не взаимодействуя с клиентами или начальством. Это отличное решение для удаленной занятости и фриланса. Вариантов занятий много:

копирайтер;

контент-менеджер;

переводчик;

корректор и т.п.

Диапазон зарплат в этой области обширен, фрилансеры нередко работают по сдельной оплате, что позволяет регулировать уровень заработка самостоятельно.

Изображения и дизайн

Люди, склонные к творчеству, часто бывают интровертами. Это не мешает им создавать шедевры. Они живут в собственном ритме, некоторые предпочитают работать ночами или ранним утром. В сфере дизайна найдутся занятия и для любителей общения, и для поклонников одиночества. Для последних подойдут такие направления, как:

создание иллюстраций;

ретушь фотографий;

web-дизайн и т.п.

А вот ландшафтный или интерьерный дизайн требует постоянного общения с заказчиком и больше подойдет для экстра- или амбивертов.

Наука

Ученые часто работают в команде, но зачастую каждый ее член выполняет обязанности сам по себе. Многие направления деятельности не требуют тесного общения с коллегами, пациентами или студентами. Это может быть работа в лаборатории, исследование архивов или ведение статистического анализа.

Востребованным направлением в этой области является биоинформатика. Эта сфера сочетает в себе естественные науки, информатику, математику, медицину и статистику. Биоинформатик занимается:

анализом генома человека или животных;

изучением процесса эволюции на генном уровне;

созданием новых лекарственных средств;

разработкой генно-модицифированных организмов;

поиском маркеров генетических заболеваний и т.п.

Уровень заработной платы в этой сфере достаточно высок, особенно если устроиться на работу в крупную российскую или зарубежную компанию. Профессия подойдет и для экстравертов, в этом случае они активно участвуют в конференциях, учат студентов и молодых специалистов и т.п.

Информационные технологии

Работа в IT идеальна для интровертов. В зависимости от склада ума и личных предпочтений, они могут заниматься:

программированием;

созданием сайтов или мобильных приложений;

тестированием программного обеспечения;

обеспечением информационной безопасности и т.п.

При желании такая работа может выполняться в удаленном режиме. Многие программисты выполняют заказы для иностранных компаний и обеспечивают себе вполне достойную зарплату. Даже профессия системного администратора при офисе не требует постоянного общения с сотрудниками, особенно если все системы отлажены и работают как часы.

Работа должна приносить удовольствие или хотя бы не вызывать дискомфорта и отвращения. Если человеку трудно общаться с коллегами или посторонними, не стоит выбирать те направления деятельности, которые связаны с постоянным взаимодействием. На современном рынке имеется множество вакансий, не требующих даже визитов в офис, что позволяет интровертам чувствовать себя прекрасно и получать хорошие деньги.

Евгений Счастливый