Будет перенос вступительных экзаменов? 

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Перенос кампании по приему в российские вузы даст абитуриентам шанс лучше подготовиться к вступительным испытаниям и возможность избежать лишнего стресса. Об этом рассказал проректор РАНХиГС Максим Назаров.

Прием в вузы сдвинулся вслед за переносом Единого госэкзамена (ЕГЭ) из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом объявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Проректор РАНХиГС Максим Назаров назвал решение о переносе правильным, но указал на то, что сильно сдвинуть сроки подачи документов и прохождения вступительных экзаменов не получится.

"Если передвинуть сроки приема документов и сроки вступительных испытаний, уместиться в период лета и закончить за десять дней до начала учебного года, то это вполне нормально. Это правильное решение, с учетом того, что необходимо дать возможность подготовиться к ним и есть большая вероятность, что закончится история с пандемией и коронавирусом и люди смогут спокойно сдать свои документы и спокойно поступить", - считает проректор РАНХиГС.

Основной этап ЕГЭ, начало которого было запланировано на 25 мая, начнется 8 июня. Такое решение приняли, поскольку ученики школ находятся на вынужденных каникулах из-за коронавируса или учатся удаленно, и в таких условиях подготовиться к экзаменам крайне сложно.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/