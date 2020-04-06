Как можно научить ребенка быстро считать столбиком и в уме?

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Школьная программа достаточно сильно изменилась и была доработана за последних несколько лет, став более эффективной, и показав лучшую успеваемость учеников.

Несмотря на это, не все дети могут быстро освоить все предметы на должном уровне, что выливается в разнообразные сложности, и снижение показателей успеваемости у конкретных учеников. В большинстве случаев проблемой становятся точные науки, поскольку здесь сложно предоставить задания в реальных примерах, тем более если это вычисления.

Именно поэтому преподаватели рекомендуют давать детям дополнительную нагрузку в виде самостоятельных занятий, на которых они должны научиться считать в уме, и ускорить устные вычисления, улучшив понимание всех математических процессов.

Но как научить ребёнка быстро считать в уме, да ещё и столбиком? Для этого есть несколько методик, поэтому если вам нужно подтянуть ребёнка в математике, мы подготовили все необходимое для домашних занятий. Уже через несколько дней тренировок малыш сможет «щёлкать» математические выражения любой сложности.

Почему нужно учить детей считать в уме?

Перед началом обучения стоит узнать больше о причинах и необходимости этой процедуры, ведь нет смысла дополнительно нагружать детей умственными нагрузками, если они и так справляются со школьной программой.

Счёт в уме — это универсальный способ обрабатывать достаточно большие объёмы данных. Главным преимуществом является то, что при достаточно усердном обучении

дети способны довести этот навык до автоматизма, благодаря чему все вычисления будут производиться на подсознательном уровне и максимально быстро.

Именно в этом и состоит основное преимущество этой методики, но стоит взглянуть и на другие сильные стороны:

Формирование аналитического склада ума, который улучшает мыслительный процесс, и даже является профилактическим средством от различных заболеваний, связанных с мозгом человека.

Подготовка ребёнка к реальной жизни, в которой присутствует масса повседневных задач, требующих быстрого вычисления (поход в магазин, расчёт времени, и т.д).

Привитие привычки анализа ситуации и принятия правильных решений благодаря быстрой оценке и расчёту всех нюансов.

Улучшение и развитие речевого аппараты, мыслительных реакций.

Конечно же, кроме всего этого, малыш станет более активным и разговорчивым, поскольку он сможет существенно ускорить процесс мышления, и не будет «запинаться» в процессе разговора, долго обдумывая и формулируя ответ.

В каком возрасте стоит начинать обучение?

Один из важнейших вопросов для родителей, поскольку чем быстрее вы начнете обучение ребёнка, тем раньше малыш освоит этот способ считать в уме.

Наиболее благоприятным периодом в жизни ребёнка для начала подобного обучения является возраст от 3 до 5 лет. Именно в таком возрасте дети лучше всего усваивают лёгкие арифметические действия с числами, но уже к 5 годам малыши должны уметь решать элементарные примеры и задачки.

Чтобы освоить счёт в уме в столбик, ребёнок должен знать базовую таблицу умножения — это необходимая база для начала, но и это не обязательное условие, поскольку после начала занятий дети обычно быстрее осваивают и те принципы, которые раньше для них давались с трудом.

Залогом успеха в обучении будут 3 фактора:

Регулярные тренировки и умственные нагрузки.

Концентрация внимания на конкретных задачах и умение удерживать большой объем данных в краткосрочной памяти.

Умение использовать определённые паттерны и алгоритмы, подбирать подходящий для конкретной задачи.

Чтобы достичь всего этого, нужно адаптировать процесс обучения, и превратить его из нудного и обыденного занятия в игру.

Кроме этого, стоит соблюдать несколько правил в процессе обучения:

Создайте чёткие правила обучения, соблюдение и несоблюдение которых будет соответственно поощряться или наказывать ученика.

Разработайте систему поощрений за хорошие результаты занятий.

Введите в программу элемент состязания — стремление быть лучше кого-то, и завершить обучение раньше будут прекрасным стимулом.

Выполняя эти требования, и придерживаясь перечисленных правил, вы сможете приступить непосредственно к самим занятиям с детьми. Но существует несколько методик обучения, поэтому для начала стоит определить, какую именно из них выбрать.

Если вы не хотите самостоятельно углубляться в программы обучения устному счёту в столбик, или попросту не имеете должного количества времени, можете просто отдать ребёнка в детский клуб.

Какие методики обучения существуют, и чем они отличаются?

Если вы решились заниматься обучением самостоятельно, стоит узнать больше об особенностях и разновидностях методик обучения устному счёту.

Существует три основных методики обучения счёту в уме (включая в столбик):