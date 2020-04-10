«И вновь полузатухшие пожары тревогой разгораются во мне»

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Новороссийские причалы –

Моих больших дорог начало.

Из-под родной отцовской крыши

В свою двадцатую весну

Я в штормовое море вышел –

На ту священную войну…

Эти замечательные строки принадлежат перу одного из выдающихся поэтов Кубани - Крониду Обойщикову. 8 апреля для всех любителей поэзии и литературы состоялся прямой эфир в Инстаграм вновь полузатухшие пожары тревогой разгораются во мне», посвященный 100-летию Кронида Александровича.

Чтобы почтить память выдающегося кубанского поэта, заведующая отделом Краеведения Баллионовской библиотеки рассказала участникам поэтической онлайн гостиной о непростом жизненном пути Обойщикова, о его творчестве, посвященном любви, жизни, философии и Великой Отечественной войне.

В 75-летие Великой Победы, конечно же, основной упор был сделан на то, что Кронид Александрович был истинным патриотом, отважным и храбрым бойцом, с первого дня войны принимал участие в боевых действиях, им гордились однополчане, зачитываясь его стихами, которые в тяжелые годы Великой Отечественной поддерживали, успокаивали и помогали пережить трудности суровых военных будней. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Обойщиков был награждён тремя орденами и двенадцатью медалями! Значительный пласт творчества поэта был посвящен теме Великой Отечественной войны. В прямом эфире были зачитаны стихи, посвященные теме ВОВ.

Так же слушатели узнали, что Обойщиков учился в новороссийской школе, работал на элеваторе. Были зачитаны стихи «Новороссийские причалы» и «Стоят у моря обелиски», которые Кронид Александрович посвятил нашему городу.

Поговорили и об образе Кубани в творчестве поэта, который восхищался её красотой, щедростью и кубанскими тружениками.

Учитывая литературно-поэтический формат виртуальной встречи, участники познакомились с многогранным творчеством поэта, посвященному Кубани, удивительным людям, любви, жизни.

По отзывам участников, стало ясно, что информация была полезной и интересной.

Источник: https://instagram.com/biblioteka_balliona