Досрочного завершения учебного года не будет

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Нужно не заканчивать учебный год досрочно, а обеспечить школьникам возможность доучиться и не потеряли в знаниях.

Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, директор Общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности Ольга Леткова.

Досрочно завершать учебный год во всех школах страны не планируется. Об этом рассказал СМИ заместитель министра просвещения России Виктор Басюк. В первую очередь это касается старшеклассников. Напомним, ранее в условиях распространения коронавируса COVID-19 правительство разрешило отправить младшие и средние классы отдыхать досрочно. Учебные заведения могут сами выбрать дату начала каникул.

"Почему нужно заканчивать учебный год досрочно, если еще неизвестно, как развернется вопрос с коронавирусом. Пока мы на каникулах до 30 апреля, почему дети не должны ходить в школу в мае. Нужно обеспечить детям возможность нормально отучиться. Нынешние дистанционные системы обучения показывают себя отрицательно, они не отработаны. Ребята практически лишены возможности заниматься. В этой связи нужны меры, которые помогли бы ребятам освоить программу, чтобы ребята не потеряли в знаниях", – считает Ольга Леткова.

Напомним, из-за распространения коронавируса в стране все учебные заведения перешли на дистанционное обучение с 21 марта. Кроме того, были перенесены сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/