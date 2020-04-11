Президенская библиотека - Екатерина I. Первая российская самодержица

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Екатерина Алексеевна Михайлова (до крещения в православие Марта Скавронская), будущая Всероссийская императрица Екатерина I, родилась 5 апреля (по новому стилю 15 апреля) 1684 года в крестьянской семье, на территории современной Латвии, входившей в те времена в состав шведской Ливонии.

Сирота, неграмотная служанка протестантского пастора, в 17 лет выданная замуж за шведского драгуна, вскоре пропавшего без вести, Марта стала «военным трофеем» русских солдат, захвативших крепость Мариенбург.

В 1703 году в доме у своего друга и соратника Александра Даниловича Меншикова среди служанок её приметил Пётр I. В 1704 году она родила первенца, вскоре умершего, как и большинство её детей. В 1705 году царь отправил Катерину к своей сестре Наталье Алексеевне, где она заслужила всеобщую симпатию. Вскоре Марта крестилась по православному обряду, приняв имя Екатерины Алексеевны Михайловой, ведь её крёстным отцом был царевич Алексей, а Михайловым назывался сам Пётр, когда хотел сохранить инкогнито.

Начиная примерно с 1709 года Екатерина уже почти не расставалась с Петром, всюду его сопровождая, окружая заботой, успокаивая буйный нрав царя, облегчая страдания при головных болях. Имея на царя очень большое влияние, она при этом не пыталась вмешиваться в политику.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с письмами Петра к Екатерине, изданными в 1861 году . В них Пётр называет её «мудер» (по голландски «мать»), Катеринушка.

В 1712 году Петр I официально обвенчался с Екатериной Алексеевной, а их дочери Анна и Елизавета (позднее императрица Елизавета Петровна) получили статус царевен (цесаревен). В 1714 году Пётр в честь достойного поведения своей супруги, сопровождавшей его в Прутском походе против турок, учредил Орден Святой Екатерины, которым она и была награждена.

Май 1724 года ознаменовался торжественной коронацией Екатерины. Император произнес краткую речь: «Понеже всем известно есть, как прежде объявили Мы Манифестом о намерении своем, для Коронования Любезнеишеи Нашеи Супруги, которое ныне извольте по чину церковному совершить». «И тогда от тех же Архиереов поднесена ИМПЕРАТОРСКОМУ Величеству Корона, которую изволил сам Его Величество, такожде держа Скипетр, возложить на главу венчаемои Государыни, осенившым Архиереом крестообразно с приглашением; Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. ИМПЕРАТОРСКОЕ ЖЕ Величество пребыл, держа Скипетр в руке своеи: а первый Архиереи, поднес ЕЯ Величеству Державныи Глобус». Об этом подробно рассказывает издание «Описание коронации е. в. имп. Екатерины Алексиевны» (1724), доступное на портале Президентской библиотеки.

После смерти императора Петра Великого в 1725 году Екатерина при поддержке князя Меншикова и опираясь на преданные ей гвардию и петербургский гарнизон, взошла на престол, став первой в истории государства российской самодержицей.

Она сразу заявила о намерении продолжать начинания и политику покойного Петра. Как писал петербургский учёный Константин Арсеньев в книге «Царствование Екатерины I» (1856), «нельзя сомневаться в искренности Ея желания подражать делам Его и совершить Им начатое. Доказательством тому служит Ея заботливость о скорейшем снаряжении экспедиции Беринга, об открытии Академии Наук, об учреждении ордена св. Александра Невскаго, и в особенности попечения Ея об утверждении безопасности внешней и о поддержании той значительности политической, какую даровал России Пётр Великий».

Воплотить все намерения полностью Екатерине самой не удалось. «Екатерина получила от своего предшественника тяжёлое наследие, разобраться в котором она могла только при содействий сотрудников Петра, людей более опытных и более испытанных, чем была она. И если уже при Петре мы встречаемся с совещаниями министров, <…> то ещё более нуждалась в таких совещаниях Екатерина», – писал профессор Александр Алексеев в издании «Легенда об олигархических тенденциях Верховного тайного совета в царствование Екатерины I» (1896), размещённом на портале Президентской библиотеки.

В феврале 1726 года вышел Указ об учреждении Верховного тайного совета – совещательного органа, практически взявшего на себя управление и решавшего важнейшие государственные вопросы. «В Верховный Тайный совет должны были силою вещей войти все влиятельные министры императрицы, принимавшие участие в совещаниях неофициального совета…» – продолжает Алексеев.

За время правления Екатерины I с 1725 по 1727 год была окончательно организована и отправлена Первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга, по проекту Петра открыта Академия наук, был учреждён орден св. Александра Невского. Во внешней политике в эти годы Россия активно вела дипломатическую деятельность, и только в Закавказье отдельный корпус сражался за персидские территории.

Простой народ любил добрую императрицу за то, что она сочувствовала и охотно помогала всем нуждающимся просителям.

17 мая 1727 года императрица Екатерина I скончалась от заболевания лёгких. Она была похоронена в усыпальнице российских императоров в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.

«Не продолжительно было царствование Екатерины I, не долга и вся жизнь Ея. Но в этот короткий период времени сколько изменений совершилось в судьбе Ея, изменений чудных, безпримерных, едва вероятных!» – сказано в книге Констатина Арсеньева «Царствование Екатерины I».

Источник: https://www.prlib.ru/