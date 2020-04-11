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Онлайн-знакомство с литературно-краеведческим альманахом «Истоки»

Прямые эфиры в социальной сети Инстаграм на странице Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона продолжаются!

Так 9 апреля состоялась презентация литературно-краеведческого альманаха «ИСТОКИ №2».

И вновь руководитель клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» Коновалова Алевтина Юрьевна рассказала о том, какие статьи вошли во второй номер альманаха, по какому принципу осуществлялся отбор и какова главная цель издания.

После библиотекарь отдела массовой работы сообщила зрителям трансляции о заседаниях клуба «ИСТОКИ», темах, а также о разносторонних творческих участниках объединения. И пригласила всех желающих после карантина присоединиться к встречам данного клуба.

Завершилась трансляция ответами на вопросы зрителей.

Источник: https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/

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Категория: Новости / Образование

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